الخميس 29-07-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الخميس 29/7/2021

وزير الزراعة يشارك باجتماع تحضيري لقمة النظم الغذائية في روما

الضمان لـبرنامج الوكيل : مذكرة تفاهم قريبا مع ترخيص السواقين

أمانة عمان : 4370 راكباً عدد مستخدمي الباص السريع الأربعاء

ندوة افتراضية في السفارة الصينية لبحث تعزيز العلاقات بين الأردن والصين

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. شركة توزيع الكهرباء تستجيب

أسعار الذهب الخميس 29/7/2021

أبو قديس يوجه بتطبيق أوامر الدفاع بحق المخالفين في جميع مديريات التربية

رئيس مركز صحي ماركا : يجب إجراء فحص كورونا حتى لمتلقي الجرعتين

إدارة السير: لا تهاون مع أي شخص يستخدم مسار الباص السريع

عاجل

الضمان لـبرنامج الوكيل : مذكرة تفاهم قريبا مع ترخيص السواقين

الخميس، 29-07-2021 08:19 ص

البرازيل .. 48 ألف إصابة و1344 وفاة جديدة بكورونا

RTS38TSC
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، تسجيلها نحو 48 ألف إصابة و1344 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

اضافة اعلان


وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 48013، مقابل 41411 الثلاثاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 19.797 مليون حالة.


وذكرت الوزارة أنها رصدت 1344 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1333 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 553179 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.


وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.


ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.


وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61024ccb4c59b77b9b2cce8d

أستراليا تستعين بقوات الدفاع لفرض قيود صارمة لكبح انتشار كورونا

61023c7a4c59b77c0f1e2bac

إيران تبدأ إنتاج لقاحات كوبية مضادة لكورونا

6102305c423604164767ae10

الصحة السعودية تجيز الجرعة الأولى من لقاح كورونا بعد التعافي مباشرة

6101dc55423604164767aded

المكسيك تسجل 537 وفاة جديدة بكورونا

e

منظمة الصحة: سلالة كورونا الروسية لا تمثل خطرا

5

الصحة العالمية: ملتزمون بدعم الكويت لتخطي عقبة كورونا

أخبار متعلقة
كورونا 4

الشباب لديهم أجسام مضادة لكورونا أكثر بـ7 مرات من كبار السن

image (1)

1108 حالات وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

كورونا

أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

كو

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

لقاح ١

الاتحاد الأوروبي يوضح حول تلقي لقاح موديرنا للأطفال

ايط

إيطاليا تسجل 24 وفاة جديدة بكورونا