البرازيل.. 571 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجّلت البرازيل ، 30026 إصابة و571 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة البرازيلية.

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وأظهرت الأرقام تراجعا طفيفا من ناحية الإصابات، إذ أعلن الخميس عن تسجيل 33862 إصابة و497 وفاة بالفيروس.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالوباء بلغ أكثر من 5.3 مليون منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156471 حالة.

المصدر : روسيا اليوم

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