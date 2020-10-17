البرازيل.. 754 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت البرازيل في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 30914 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



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وبشأن حالات الوفاة، وصلت حصيلتها في البلاد إلى مستوى 153214 حالة.



كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية في البلاد، تسجيل 754 وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بواقع 30914، ليصل العدد الإجمالي إلى 5.2 مليون حالة.



المصدر : دنيا الوطن



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