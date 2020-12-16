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الأربعاء، 16-12-2020 07:38 ص

42889 إصابة

البرازيل..964 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 964 وفاة و42889 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 182799، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 6970034.


وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و 620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونا، منذ بدء تفشي الوباء.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:
- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف وفاة و16.5 مليون إصابة
- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة
- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة
- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة
- بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة
- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة
- إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة
- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة
- روسيا: 46.8 ألف وفاة ومليونان و681 ألف إصابة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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