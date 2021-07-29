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الخميس، 29-07-2021 09:03 م

البرتغال ترفع قيود الكمامة اعتبارا من سبتمبر

البرتغال


الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة البرتغالية، اليوم الخميس، أنها ستنهي الاستخدام الإجباري للكمامات في الهواء الطلق اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وأعلنت الحكومة البرتغالية، رفع حظر التجول والقيود المفروضة على ساعات عمل المطاعم، نظرا للتقدم المحرز في حملة التطعيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تلقى نصف السكان جرعتين من اللقاح.

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وأعلن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، أن "التطعيم ساهم بطريقة مهمة للغاية في تمكين هذه الإجراءات"، مشددا على ضرورة "عدم تجاهل حقيقة استمرار انتشار الفيروس، حيث أن الوباء لم يختفي بعد".


وأشار كوستا، إلى أنه سيتم إلغاء الالتزام بالكمامة في الأماكن المفتوحة في البرتغال اعتبارا من سبتمبر.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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