الثلاثاء 16-03-2021
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البرتغال وقبرص تعلقان استخدام أسترازينيكا

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الثلاثاء، 16-03-2021 12:56 ص

البرتغال وقبرص تعلقان استخدام أسترازينيكا

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الوكيل الاخباري - انضمت البرتغال وقبرص إلى قائمة الدول الأوروبية التي أعلنت تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المضاد لفيروس كورونا.
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وأفادت صحيفة "بوبليكو" البرتغالية بأن سلطات البلاد قررت تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد تسجيل آثار جانبية لدى اثنين من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

بدورها قررت قبرص تعليق استخدام اللقاح حتى 18 آذار الجاري، حتى إصدار وكالة الأدوية الأوروبية تقريرها حول حالات خثار الأوردة العميقة عند عدد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وأضافت وزارة الصحة القبرصية أن التطعيم بلقاحي "موديرنا" و"فايزر" في قبرص سيستمر بشكل طبيعي، وفق الجدول المقرر سابقا.

 




 

 


 

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