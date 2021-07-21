البرلمان العربي يشيد بإجراءات السعودية التنظيمية والوقائية للحد من انتشار كورونا

الوكيل الإخباري - أشاد البرلمان العربي بالإجراءات التنظيمية والوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والقدرة الفائقة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي ما تزال تفرضها جائحة فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

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وأعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن تقديره العالي ودعمه للجهود التي تبذلها السعودية والإجراءات الاستباقية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية والتي عكست نجاح المملكة وقدرتها الفائقة على تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لضيوف الرحمن والعناية بهم، وتسخير كافة الطاقات البشرية والمادية لتلبية احتياجاتهم.