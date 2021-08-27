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الجمعة، 27-08-2021 08:34 م

البلبيسي: 45% تلقوا جرعتي اللقاح

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الوكيل الإخباري -  قال أمين عام وزارة الصحة شؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن 55% من الفئة المستهدفة أخذت الجرعة الأولى من اللقاحات فيما بلغت نسبة متلقي الجرعتين نحو 45%.

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وكشف البلبيسي، في حديث لبرنامج “ستون دقيقة” الذي يعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني، عن مليونين جرعة ستصل في شهر تشرين أول، حيث إن ذلك ضمن الترتيبات المتعاقد عليها لتوفير اللقاحات لمن يرغب بتلقيه.

 

وبين أن فكرة الزامية التطعيم غير واردة، وهناك خيارات الآن اما تلقي اللقاح أو اجراء فحص كورونا مرتين أسبوعياً


واشار إلى أن قدرات وزارة الصحة في تقديم الجرعات تصل إلى حدود 100 ألف جرعة يومياً، لافتاً إلى أن نسب الإقبال على التطعيم لم تكن بمستوى الطموحات.


وأضاف البلبيسي أنه جرى تطعيم 60% من فئة الاختطار من كبار السن بعدد 335 ألف شخص، وهم الأكثر عرضة لدخول المستشفيات والتأثر بشدة بالفيروس، مشيراً إلى 93% تلقوا الجرعتين، وداعياً إلى إقبال المزيد حماية لأنفسهم.

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