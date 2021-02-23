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الثلاثاء، 23-02-2021 03:55 م

بعد تلقيح 16 نائبا

البنك الدولي يهدد بوقف اللقاحات ضد كورونا

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مجلس النواب اللبناني


الوكيل الإخباري - قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار، إن تصرفات نواب لبنان تهدد الآن تمويل البنك الدولي لبرنامج التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد.

وجاء ذلك بعد أن أشارت قناة "الجديد" اللبنانية، إلى أنه "جرى تلقيح 16 نائبا حاليا تفوق أعمارهم الـ75 عاما، في القاعة العامة لمجلس النواب، بحضور وزارة الصحة العامة والصليب الأحمر اللبناني، وهم مسجّلون على المنصة (سجل أسماء الذين يرغبون بالتطعيم ضد فيروس كورونا)، وأسماؤهم واردة".

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وهدد كومار بوقف اللقاحات المضادة لهذا الفيروس بعد هذه المعلومات، لافتا إلى أن هذا الأمر "لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي".
وقال: "سنسجل خرق الشروط والأحكام المتفق عليها معنا للتطعيم العادل والمنصف، فعلى الجميع التسجيل وانتظار دورهم"، موجها السؤال إلى وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح بلبنان، عبد الرحمن البزري.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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