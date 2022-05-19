الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

قطر تعتمد 3 جامعات أردنية للابتعاث - أسماء

بايدن يعتزم لقاء زعيمي فنلندا والسويد بشأن توسيع الناتو

أنقرة تعلن مقتل جندي تركي في شمال سوريا

سلطة المياه : 190 مليون م3 حجم المياه المعالجة التي تستفيد منها الزراعة

روسيا زادت صادرات القمح في 2022 رغم العقوبات

الصفدي: مستمرون في شراكتنا مع السويد لدعم أونروا وتحقيق الاستقرار

نقيب المجوهرات يعلق على الهبوط الحاد بأسعار الذهب عالمياً

عامل يقتل صاحب مقهى حرقًا في مصر

جوبترول تنفي تقديم قسائم وقود مجاناً للمواطنين

السودان: تدهور خطير في الحالة الصحية للبشير‎‎

الخميس، 19-05-2022 11:32 ص

البيت الأبيض..إصابة آشلي ابنة الرئيس بايدن بكورونا

2022_4_9_12_21_44_17


الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض أن آشلي بايدن، ابنة الرئيس جو بايدن، ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، مما دفعها إلى الانسحاب من رحلة مخططة إلى أمريكا الوسطى مع والدتها جيل.

اضافة اعلان


وكان من المقرر أن ترافق آشلي (40 عاما) السيدة الأولى إلى الإكوادور وبنما وكوستاريكا،  قبيل قمة الأمريكتين التي تستضيفها الولايات المتحدة والتي ستعقد في لوس أنجلوس الشهر المقبل.


وقال متحدث باسم جيل بايدن إن آشلي لم تكن على اتصال وثيق بوالديها، أي أنها لم تمضي 15 دقيقة على الأقل على مدار 24 ساعة على بعد ستة أقدام من أي منهما.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الرئيس لم يلتق ابنته منذ "عدة أيام".


ورحلة هذا الأسبوع هي المرة الثانية في شهر التي تضطر فيها آشلي بايدن إلى إلغاء خطط السفر مع والدتها. فكان من المفترض أن ترافق والدتها في زيارة إلى أوروبا الشرقية، ولكن في يوم الرحلة، تم الكشف عن أنها كانت على اتصال وثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Covid-19_SP_-_UTI_V._Nova_Cachoeirinha

مجموعات الإغاثة الكورية الجنوبية تسعى لتقديم مساعدة طبية إلى كوريا الشمالية

19_2022-637885238434088565-408

إصابة وزير الصحة الأمريكي بفيروس كورونا

2022_1_28_17_40_54_594

كوريا الشمالية تسجل وفاة جديدة و اكثر من 260 اصابة بكورونا

133-010532-secretary-corona-virus-health_700x400

ظهور متحورات جديدة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا في كوريا الشمالية

image

واشنطن تطالب مجددا منظمة الصحة بدعوة تايوان لحضور جمعيتها العامة

157370

خبراء أمريكيون يحذرون من تزايد حالات الإصابة بكورونا

أخبار متعلقة
628068884c59b74c24702a26

كوريا الجنوبية.. بيونغ يانغ لم ترد على محاولة تواصل للمساعدة بشأن كورونا

Women wear face masks and plastic raincoats as a protection from coronavirus in Shanghai, China February 17, 2020. REUTERS OK

الصين.. شانغهاي توقف انتقال العدوى المجتمعية لكورونا في معظم أحيائها

628190024c59b75f695ebe9a

كيم جونغ أون يصب غضبه على المسؤولين بسبب التقصير في مواجهة كورونا

808x535_cmsv2_9e1791aa-e9e7-54a7-844b-4afb7ac1aa63-6696260

بعد تفشي كورونا .. سيئول تؤكد جاهزيتها التامة لمساعدة كوريا الشمالية

2020-05-14T091318Z_109352113_RC29OG941GUS_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA

ست وفيات في كوريا الشمالية جراء حمى بعد رصد إصابات بكوفيد

3GnedzEqickw9sP3jZFy2oOvDYOMND89oGbkrd4x

الصين توصي مواطنيها بتقليل السفر إلى الخارج حتى نهاية الجائحة