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الخميس، 04-05-2023 03:10 م

البيت الأبيض: إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للوافدين تنتهي في 11 مايو

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الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين عن انتهاء سريان إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للمسافرين إلى الولايات المتحدة وموظفي الدولة في 11 مايو.
وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية "نعلن أن الإدارة ستنهي متطلبات التلقيح ضد كوفيد-19 للموظفين الفدراليين والمقاولين الفدراليين والمسافرين الدوليين جوا في نهاية يوم 11 مايو، وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه حالة الطوارئ الصحية العامة".

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وتوفي أكثر من مليون شخص جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، لكن البيت الأبيض أشار إلى أن تفشي الوباء توقف تقريبا، ما أدى إلى رفع القيود التي فرضت حينما كان الفيروس يجتاح مناطق بأكملها ويفرض إغلاقا اقتصاديا ضارا.


وأضاف البيت الأبيض "منذ يناير 2021، انخفضت وفيات كوفيد-19 بنسبة 95%، وانخفضت حالات الاستشفاء بنحو 91%. وعلى الصعيد العالمي، بلغت وفيات كوفيد-19 أدنى مستوياتها منذ بداية الوباء".


في حين أن مطالبة الوافدين من الخارج بإثبات التطعيم ضد كوفيد إجراء طبقه الكثير من الدول، أثار إقرار السلطات الأميركية المحلية إلزامية التلقيح ردود فعل سياسية عنيفة في بعض الأحيان.


بالإضافة إلى إنهاء إلزامية التطعيم، أعلن الرئيس جو بايدن في أبريل أنه دعا رسميا إلى إنهاء حالة الطوارئ الصحية الوطنية التي سوّغت على مدار أكثر من ثلاث سنوات سلسلة من الإجراءات الحكومية الاستثنائية.

 

 

روسيا اليوم 

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