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الإثنين، 21-06-2021 08:03 م

البيت الأبيض سيقدم 14 مليون جرعة لقاح كورونا للدول العربية

لقاح


الوكيل الإخباري- استعرض البيت الأبيض يوم الاثنين خطة لتقديم 55 مليون جرعة من لقاحات كورونا عالميا بينها 14 مليون جرعة لمناطق لها الأولوية منها الضفة الغربية وقطاع غزة والعراق.

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وأعلنت إدارة بايدن هذا الشهر عن خطط تتعلق بتخصيص 25 مليون جرعة وقالت إنها ستخصص 55 مليون جرعة أخرى بنهاية يونيو.


وكثفت الولايات المتحدة شحنات اللقاحات للخارج نظرا لتقدمها السريع في حملة تطعيم سكانها، وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أنه سيشتري 500 مليون جرعة من شركة "فايزر" للتبرع بها للدول الفقيرة في 2021 و2022.


والخميس، قال مسؤول أمريكي كبير إن البيت الأبيض سيضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تخصيص 80 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 المصنوعة في الولايات المتحدة كانت واشنطن تعهدت بإرسالها للخارج في الأيام المقبلة، على أن تخرج الشحنات بمجرد استعداد الدول لاستقبالها.


وصرح جيف زينتس منسق جهود التصدي لفيروس كورونا في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في شحن الجرعات، مضيفا أن بعضها كان من المفترض أن يذهب إلى كندا وبعضها إلى البرازيل خلال الأسابيع المقبلة.


جدير بالذكر أن أكثر من 175 مليون أمريكي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 حتى الآن، وتم تطعيم 65 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة بجرعة واحدة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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