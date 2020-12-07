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الإثنين، 07-12-2020 07:12 ص

الفترة المقبلة ستكون أصعب

البيت الأبيض : هذا أشد امتحان واجهته أميركا بتاريخها

بيت
البيت الأبيض


الوكيل الإخباري - قالت منسق شؤون مكافحة فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض ، ديبورا بوركس، إن الزيادة الحالية في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة، تمثل أكبر تحد في التاريخ الأمريكي.

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وأضافت بوركس، في حديث لشبكة "إن بي سي": "هذا ليس فقط أسوأ حدث صحي في المجتمع، بل هو أسوأ حدث واجهته البلاد".


من جانبه قال رئيس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، إن الأشهر المقبلة ستكون "أصعب الفترات في تاريخ الصحة الاجتماعية العامة في البلاد".


وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا حادا، في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتوفي  أكثر من 280 ألف شخص بمرض كوفيد-19، منذ بدء الجائحة .

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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