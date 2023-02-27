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الإثنين، 27-02-2023 03:39 م

البيت الأبيض يرد على نشر تقرير سري استخباراتي أمريكي عن منشأ كورونا

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الوكيل الإخباري - قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، تعليقا على التقارير حول التسرب المخبري لفيروس كورونا، إنه لا شيء مؤكدا حول منشأ الفيروس.

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وأضاف سوليفان: أن وزارة الطاقة الأمريكية قد انخرطت في الأبحاث الخاصة بهذه المسألة.

يوم الأحد، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر، أن تقريرا سريا لوزارة الطاقة الأمريكية خلص إلى أن تسربا مختبريا تسبب بحدوث جائحة فيروس كورونا.

 

وفقا للمصدر: أرسلت وزارة الطاقة الأمريكية الاستنتاجات المتعلقة بهذه القضية إلى البيت الأبيض وإلى الكونغرس الأمريكي.


وقال سوليفان في مقابلة مع CNN:" في الوقت الحالي لا توجد إجابة محددة حول أصل الفيروس".

 

روسيا اليوم 

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