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الخميس، 03-02-2022 04:09 م

التجربة الأولى في العالم التي أصابت أفرادا عمدا بكورونا تشارك النتائج المبكرة

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الوكيل الاخباري- أصاب علماء متطوعين شبابا أصحاء عن عمد بفيروس SARS-CoV-2، والآن، شاركوا نتائجهم الأولى من تلك التجربة.

ولم تُراجع الدراسة الجديدة، التي نُشرت الثلاثاء (1 فبراير) في قاعدة بيانات Springer Nature In Review، بعد من قبل الأقران، لكنها يمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول كيفية انتشار "كوفيد-19" المعتدل، من لحظة التعرض إلى النقطة التي يتم فيها القضاء على الفيروس من الجسم.

وقام الباحثون بتجنيد 34 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما. ووفقا للبيان، لم يصب أي من المشاركين في أي وقت مضى بفيروس SARS-CoV-2 أو حصل على لقاح "كوفيد-19". ولاحظ الباحثون في تقريرهم أن جميع المشاركين كانت نتيجة اختبار الأجسام المضادة لديهم ضد SARS-CoV-2، سلبية في بداية الدراسة.

وبعد عملية الفحص هذه، تلقى كل متطوع جرعة منخفضة من SARS-CoV-2 عن طريق قطرات عبر الأنف. ويشير البيان إلى أن هذه القطرات تحتوي على نفس الكمية تقريبا من الفيروس الموجود في قطرة واحدة من سائل أنف شخص مصاب بفيروس كورونا الجديد، في المرحلة التي يكونون فيها أكثر عدوى.

وكان إصدار SARS-CoV-2 المستخدم في الدراسة سابقا لمتغير ألفا (أو B.1.1.7، الذي اكتُشف لأول مرة في سبتمبر 2020)، لكنه اختلف عن الإصدار الأصلي للفيروس من حيث أنه يحمل طفرة تسمى D614G، تؤثر على البروتين الشائك، الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا، ويُعتقد أنه يزيد من قابلية انتقال الفيروس.

وبعد تعرضهم للفيروس، أصيب 18 من المتطوعين بالعدوى، وأصيب 16 منهم بأعراض خفيفة إلى متوسطة، مثل التهاب الحلق والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتعب والحمى. وما يقرب من ثلث (أو 13) المشاركين المصابين فقدوا حاسة الشم؛ بالنسبة لعشرة من هؤلاء الأشخاص، عادت حاسة الشم لديهم إلى طبيعتها في غضون ثلاثة أشهر، لكن الثلاثة الآخرين ما زالوا يعانون من عجز في تلك المرحلة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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