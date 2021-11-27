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السبت، 27-11-2021 07:45 م

التشيك ترجح عثورها على متحور أوميكرون في أراضيها

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الوكيل الإخباري - قال المعهد الوطني للصحة العامة في التشيك، اليوم السبت، إن جمهورية التشيك تدرس حالة يشتبه في إصابتها بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، تم اكتشافها لدى شخص قضى بعض الوقت بناميبيا.

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وقالت المتحدثة باسم المعهد، ستيبانكا تشيكوفا، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "يقوم المختبر بفحص اكتشاف محتمل لعينة إيجابية لمتحور "أوميكرون". نحن ننتظر تأكيدا أو نفيا لهذه المعلومة".


من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة التشيكية، دانييل كيبل، أن سلالة "أوميكرون" على ما يبدو تم اكتشافها لدى امرأة عائدة من مصر.


وقال: "حتى الآن نعرف أن هناك اشتباها معقولا في إصابة مواطنة تشيكية عادت إلى الجمهورية من مصر بسلالة "أوميكرون"، مضيفا أن تأكيد أو نفي هذه المعلومة سيتم في القريب العاجل بعد الحصول على النتائج النهائية للاختبار. 


وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأن الحديث يدور عن ساكنة مدينة ليبيريتس الواقعة في شمال تشيكيا، وأن هذه المرأة كانت تقوم بزيارة سياحية إلى مصر.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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