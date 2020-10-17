التشيك .. رقم قياسي بإصابات كورونا خلال يوم

الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة التشيكية، اليوم السبت، 11105 حالات إصابة بكورونا تم تسجيلها أمس الجمعة ، في أكبر حصيلة بإصابات كورونا في يوم واحد حتى الآن، شهدتها البلاد.



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وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي اكتشفتها البلاد منذ مارس إلى 160112، وهو ضعف العدد المسجل في 2 أكتوبر، وأكثر من ستة أضعاف العدد الإجمالي قبل سبتمبر.



وتواجه جمهورية التشيك أكبر زيادة في أوروبا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالنسبة لنصيب الفرد الواحد من عدد السكان.



وتشهد العديد من دول العالم ازديادا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع تشديد منظمة الصحة العالمية على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.

المصدر : روسيا اليوم

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