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وفيات الثلاثاء 13/10/2020




الثلاثاء، 13-10-2020 09:40 ص

بشأن وفيات كورونا

التعامل مع وفيات كورونا بالمملكة كالوفيات الطبيعية - وثيقة

وز


الوكيل الإخباري - أوصــت اللجنة الوطنيّــة لمكافحة الأوبئة ، بالتعامل مع وفيات فيروس كورونا في الأردن، كما هو معتاد، وفق البروتوكول الصحي المتبع.

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جاء ذلك من خلال كتاب ، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، حمل توقيع الأمين العام المكلّــف لمديريــة الطب الشرعـي ، الدكتور عمار الشرفا - آخر الخبر - ، جاء فيه : 

 

إشارة إلى توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أرجو العمل على اتباع إجراءات الدفن من الوفيات بفيروس كورونا، كما هو معتاد ، قبل ظهور فيروس كورونا ، على أن يتم التعامل مع الموتى أثناء عملية الغسل والتكفين في كيس إخلاء بلاستيكي ، ومن ثم الدفــن في المقابر الاعتيادية وحسب رغبة الأهل".

 

 


 




 

 


 

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