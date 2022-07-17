التهاب الحلق يتصدر القائمة.. إليك أهم 20 عرضا لـ كورونا

الوكيل الإخباري - على الرغم من عمل العلماء بكل جد للحد من انتشار فيروس كورونا، ونجاحهم في تحقيق ذلك نسبيًا عبر إنتاج العديد من اللقاحات المضادة للمرض خلال الفترة الماضية، إلا أن الفيروس وجد طرقًا جديدة لتفادي هذه الدفاعات عبر ظهور متحورات جديدة من «أوميكرون»: BA.5 وBA.4.





اضافة اعلان

ومع ارتفاع معدل الإصابة في عدة دول حول العالم، اكتشف الباحثون أنه يتم الإبلاغ عن عرض واحد مشترك بين غالبية الحالات الجديدة وهو «التهاب الحلق»، وبينما تكمن مشكلة انتشار الفيروس بشكل أساسي في قدرته على إنتاج متغيرات فرعية تكتسب القدرة على التهرب من الدفاعات المناعية، كما أنه بتطور فيروس كورونا، ظهرت أعراض جديدة، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن سلالات كورونا الجديدة تسبب أعراضا أكثر من غيرها.

ويعتقد أن متحورات أوميكرون تؤدي إلى تفشي العدوي في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في مخاوف بين العلماء من أن الفيروس بدء في التطور منذ أن تم تخفيف القيود، ووفقًا لدراسة زوي هيلث التي اعتمدت على بيانات 17500 شخص تم إثبات إصابتهم بالفيروس هذا الأسبوع، وكان واحد من أهم الأعراض المُبلغ عنها هو التهاب الحلق، فيما كان الصداع وانسداد الأنف من العلامات الشائعة الأخرى للمرض.



أهم 20 عرضًا من أعراض كورونا:





التهاب الحلق- يظهر في 58% من المرضى.





الصداع- 49% من المرضى.





انسداد الأنف – 40% من المرضى.





السعال مع البلغم – 37% من المرضى.





صوت أجش – 35% من المرضى.





العطس – 32% من المرضى.





التعب – 27% من المرضى.





آلام / وجع في العضلات – 25% من المرضى.





دوار خفيف- 18% من المرضى.





تورم غدد الرقبة – 15% من المرضى.





وجع العين – 14% من المرضى.





تغير رائحة الجسم – 13% من المرضى.





آلام الصدر – 13% من المرضى.





حمى- 13 % من المرضى.





قشعريرة- 12 % من المرضى.





ضيق في التنفس- 11 % من المرضى .





وجع الأذن- 11 % من المرضى.





فقدان حاسة الشم – 10% من المرضى.

المصري اليوم