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الجمعة، 09-04-2021 12:15 ص

الجامعة العربية تبحث إعداد استراتيجية عربية للحصول على لقاحات كورونا

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الوكيل الاخباري - تبحث الجامعة العربية إعداد استراتيجية عربية وآلية تنفيذها للحصول على لقاحات كورونا المستجد" كوفيد 19" لتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية بالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
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وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان صادر عن جامعة الدول العربية الخميس بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي والذي يصادف 7 نيسان من كل عام إن جائحة "كوفيد 19" أثرت على المجتمعات التي تعاني من الضعف وتأثرت بشدة من التدابير المتخذة لاحتواء الجائحة وخاصة بعض المجتمعات العربية.

 




 

 


 

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