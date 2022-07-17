الجرعة المعزّزة الثانية فاعلة ضد طفرات أوميكرون

الوكيل الإخباري - وجدت دراسة أولية أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن الجرعة المعزّزة الثانية قد حسّنت بشكل كبير فاعلية لقاح كورونا ضد سلالات أوميكرون التي تعرف باسم BA .1، وتصل إلى BA .5.



وأظهرت الدراسة أنه مع تناول الجرعة المعزّزة الأولى كانت فاعلية اللقاح 68% خلال الأشهر الـ 6 الأولى، وانخفضت إلى 52% خلال الأشهر الـ 6 التالية.



وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، ارتفعت فاعلية اللقاح مع تناول الجرعة المعزّزة الثانية إلى 80% خلال الأشهر الـ 6 الأولى، ولاتزال البيانات عن الأشهر الـ 6 التالية غير متاحة.



وقال شون غرانيس المشرف على الدراسة من جامعة إنديانا: "ستوفر الجرعة المعزّزة الثانية حماية أفضل مع حلول الخريف المقبل، عندما تنتشر العدوى أكثر، ونريد تشجيع المؤهلين للحصول على الجرعة المعزّزة ليكونوا استباقيين، ويفكروا بقوة في حماية أكبر".

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