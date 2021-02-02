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الثلاثاء، 02-02-2021 01:03 م

استعدادات لإطلاقه

الجزائر .. إنتاج اللقاح الروسي يبدأ خلال أسابيع

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قال مدير الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في الجزائر، كمال منصوري ، إن بلاده ستبدأ إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في غضون أسابيع قليلة، والمحادثات مع الروس بشأنه متقدمة جدا.

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وأعلن في تصريحات صحافية ،  أن الوقت قد حان "لتحول الجزائر من بلد مستورد للقاحات إلى مصدر لها" بعد تلبية الحاجات المحلية لمواجهة الوباء.

 

في غضون ذلك، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، من جهتها، نقلا عن السفير الروسي في الجزائر إيغور بيلياييف، إن "خبراء روس سيزورون الجزائر في إطار الاستعدادات للإطلاق القادم لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" بعد الاتفاق المبدئي بين الجزائر وموسكو على هذا المشروع.


ونقلت عنه قوله إن "متخصصين روس سيذهبون إلى الجزائر لزيارة مصانع أدوية" وإن "صنع اللقاح الروسي في الجزائر سينطلق في غضون 6 إلى 9 أشهر".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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