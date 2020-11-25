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الأربعاء، 25-11-2020 04:44 م

الجزائر تتفاوض مع عدة دول لشراء لقاح كورونا مطلع 2021

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الوكيل الاخباري - كشف عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا في الجزائر، اليوم، أن بلاده مستعدة لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الربع الأول من عام 2021.

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وحسبما صرح به لقناة "الشروق نيوز"، فإن سعر اللقاح سيتراوح بين 5 و35 دولارا، للجرعة الواحدة، مشيرا إلى أنه يتم دراسة إمكانية اقتناء ما بين 5 إلى 10 ملايين جرعة لقاح لضمان تلقيح أكبر عدد من المواطنين وتوفير كل الوسائل اللوجيستية لتوزيعه عبر جميع مناطق القطر الوطني، وفق الشروط المطلوبة لتخزينه.


وأضاف أن الأولوية في أخذ اللقاح ستكون للأطقم الطبية و أصحاب الأمراض المزمنة و كذا كبار السن.


من جهته قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إن بلاده في مفاوضات متقدمة مع عدة دول لشراء لقاح كورونا حال طرحه في الأسواق.


وأكد الوزير أن الجزائر مستعدة لاقتناء اللقاح مهما كان سعره، مضيفا: "لا نشتري اللقاح إلا إذا كان مضمونا".

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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