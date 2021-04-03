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السبت، 03-04-2021 07:35 م

استقرار الوضع الوبائي في البلاد

الجزائر تستلم 900 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

جزائر
تعبيرية


الوكيل الإخباري - استلمت الجزائر، اليوم السبت، 900 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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ووصلت شحنة اللقاحات إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة كمنحة مقدمة ضمن آلية "كوفاكس"، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية وممثل اليونيسف.


يذكر أن "كوفاكس" هي آلية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين والتحالف من أجل الابتكار في مجال التأهب للأوبئة، وهي تدعم إنشاء مرافق تصنيع اللقاحات وإجراء عمليات الشراء.


إلى ذلك، قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم السبت، إن الحالة الوبائية المتعلقة بجائحة كورونا "مستقرة"، مع تسجيل أقل من 100 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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