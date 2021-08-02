الإثنين 02-08-2021
الوكيل الاخباري

الجزائر.. تسجيل 100 إصابة بكورونا بين الأطفال في مستشفى

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الإثنين، 02-08-2021 04:01 م

الجزائر.. تسجيل 100 إصابة بكورونا بين الأطفال في مستشفى

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الوكيل الإخباري- كشفت المختصة الجزائرية في طب الأطفال، حكيمة عباس، عن إحصاء مائة إصابة بفيروس كورونا بمصلحة طب الأطفال في مستشفى الدويرة خلال شهر يوليو الماضي.

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وحذرت الدكتورة حكيمة عباس، اليوم الاثنين، في تصريح للإذاعة الوطنية من خطر إصابة الأطفال والرضع بالفيروس المستجد بسلالاته المتحورة.

وقالت: "سجلنا إصابات خفيفة ولكن بعض الحالات كانت صعبة خصوصا لدى أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال المصابين بالسمنة، و لهذا أنصح الأولياء باحترام الإجراءات الوقائية واحترام الحجر المنزلي وتلقيح أنفسهم لحماية أبنائهم".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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