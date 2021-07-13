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الثلاثاء، 13-07-2021 07:13 م

الجزائر تعتزم إنتاج لقاحي سبوتنيك V و سينوفاك اعتبارا من سبتمبر

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعات الصيدلانية الجزائري، لطفي بن باحمد، إن بلاده ستبدأ في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي و"سينوفاك" الصيني محليا اعتبارا من شهر سبتمبر القادم.

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وأضاف في تصريحات صحافية ، أن "الجوانب التقنية قد تم تحضيرها إلى جانب توقيع عقود الإنتاج مع الجانبين الروسي والصيني"، مضيفا أن إنتاج اللقاحين سيكون بمخابر "صيدال" في مدينة قسنطينة بمعدل مليوني جرعة شهريا.


وأوضح أنه "مع نهاية الشهر الجاري سيحل بالجزائر أخصائيون صينيون من أجل تحضير عملية استقبال المواد الأولية التي تستعمل في تركيبة هذا اللقاح".
وكان بن باحمد قال في حوار سابق مع RT إن وزارته في اتصال دائم مع الجانب الروسي بشأن ملف تصنيع اللقاح الروسي، مضيفا أنه تم الاتفاق على منح الجزائر ترخيص الولوج إلى منصة رقمية خاصة بتصنيع اللقاح.


ولفت إلى أن هذه الخطوة هدفها التعرف على الخصائص التقنية بشأن تصنيع اللقاح، من أجل تحديد حاجيات الجزائر من عتاد للتصنيع.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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