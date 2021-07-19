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الإثنين، 19-07-2021 09:58 م

الجزائر تعدل إجراءات الحجر المنزلي في 24 ولاية

جزائر


الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، تعديل إجراءات الحجر المنزلي وتمديده 10 أيام لمواجهة الزيادة في إصابات فيروس كورونا.

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وقالت الحكومة الجزائرية، إن التعديل سيكون من الساعة 11 ليلا إلى غاية الساعة 4 صباحا عبر 24 ولاية.


وأفاد بيان صادر عن الحكومة الجزائرية، بأن القرار سيدخل حيز الخدمة بداية من يوم غد الثلاثاء 20 يوليو.


وذكرت السلطات الجزائرية في البيان، أن الولايات الـ 24 المعنية هي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، وكذلك ولاية قسنطينة، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، تيبازة، وعين تموشنت.


كما مددت الحكومة الجزائرية، قرار منع حفلات الزواج.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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