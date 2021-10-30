السبت 30-10-2021
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السبت، 30-10-2021 10:13 م

الجزائر تعلن الحاجة لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الجزائر الحاجة لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايروس كورونا، استنادا إلى المعطيات العلمية العالمية.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح المدير العام للوقاية بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن اللجنة العلمية ولجنة الخبراء المكلفة بملف التطعيم في بلاده، أقرت اللجوء إلى إجراء جرعة ثالثة، وذلك استنادا إلى المعطيات العلمية العالمية.

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