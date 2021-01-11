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الإثنين، 11-01-2021 01:48 م

500 ألف جرعة

الجزائر تعلن عن موعد وصول لقاح سبوتنيك V الروسي

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أفراد الطاقم الطبي في مستشفى بالجزائر العاصمة - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الجزائرية أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وقدرها 500 ألف جرعة، قد تصل إلى البلاد غدا الثلاثاء أو بعد غد.

وقال الناطق باسم لجنة رصد تفشي فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، "إن أولى جرعات لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا قد يكون غدا أوبعد غد، حيث ينتظر استلام 500 ألف جرعة في مرحلة أولى".

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وأوضح فورار أنه بمجرد وصول اللقاح الروسي سيتم الشروع في عملية التطعيم، وأن عملية اقتناء اللقاح التي تتم بين معهد باستور والمخبر الروسي في مراحلها الأخيرة".


وتابع فورار أن تكلفة اقتناء اللقاح قد تتجاوز الـ 20 مليار دينار، مؤكدا أن "الأغلفة المالية متوفرة في ظل تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن الأولوية لصحة المواطنين التي لا تقدر بثمن".


وعن الاكتفاء فقط بـ 500 ألف جرعة في المرحلة الأولى، قال فورار "إنه لا يمكن لأي بلد في العالم تطعيم أكبر عدد من سكانه خلال فترة قصيرة، حتى في البلدان المتطورة أعدت مخططات تمتد على مدار سنة كاملة، وبالنسبة للجزائر سيتسنى للسلطات تقييم عملية التطعيم في مراحلها الأولى من حيث التخزين، ولا يمكن اقتناء جرعات بكميات هائلة في ظل الضغط والطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية".


وأعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، أمس الأحد، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لانطلاق عملية التلقيح في الجزائر خلال شهر يناير الجاري.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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