الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد الجوية لـ الوكيل: توقعات بزخات ثلجية على قمم الجبال العالية

حالة الطرق في المملكة حتى الان وتحذير شديد من الضباب في بعض المناطق

الغذاء والدواء: إحالة 88 مؤسسة للنائب العام ومحكمة أمن الدولة العام الماضي

سير العاصمة لـ الوكيل: لا حوادث مرورية بسبب الأحوال الجوية

أجواء باردة جدا وأمطار غزيرة لثلاثة أيام وتحذيرات من السيول

استئناف حركة التجارة بين السعودية وقطر

وزير العمل: 400 ألف باحث عن عمل في الأردن

وفيات كورونا باميركا تقترب من 400 ألف

عجلون: إغلاق منطقة الإشارة عبين لارتفاع منسوب المياه

الطويسي: المركز الثقافي الملكي باق ومستمر في عمله

الإثنين، 18-01-2021 10:26 ص

الجزائر تعلن موعد تسلم الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V الروسي

202004mena_algeria_coronavirus


الوكيل الاخباري - أعلن الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الفيروس في الجزائر، جمال فورار، إن بلادة ستستلم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وقدرها 500 ألف جرعة، شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

اضافة اعلان
 

وقال فورار: "سنبدأ بتلقيح السكان فور تسلم الدفعة الأولى من اللقاح. وستصل 500 ألف جرعة من اللقاح الروسي إلى الجزائر خلال الشهر الجاري".

 

وكان فورار قد أعلن، أمس الأحد، عن استعداد بلاده لتسلم نصف مليون من جرعات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا المستجد.

وصرح فورار أثناء حديثه للقناة الثانية الإذاعية، بأنه "سيتم تقديم جرعتين من اللقاح لنفس الشخص بفاصل زمني يقدر بـ21 يوما". وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
في سياق متصل، أشادت مواقع إعلامية أوروبية بدور لقاح "سبوتنيك V " الروسي، في التصدي لجائحة كورونا، بالإضافة لدور روسيا في محاربة الفيروس.


فبحسب ما نقلت النسخة الإسبانية من صحيفة Monde Diplatique الفرنسية، فإن روسيا بابتكارها للقاح "سبوتنيك V"، أثبتت قدرتها على تطوير دواء يمكنه قمع وباء الفيروس التاجي بشكل مستقل.


وتابع، فيديريكو كوزكو، كاتب المقال متحدثا بأن الغرب كان لديه رد فعل متشكك وغير مبال لظهور هذا العقار بسبب الجهل بالتقاليد العلمية الروسية.


وقال كوزكو "بدافع الاختلافات اللغوية والثقافية والسياسية، ينظر إلى هذا الجهل بريبة من المبادرات الروسية". مؤكدا أن إنتاج هذا اللقاح هو نتيجة لسلسلة تاريخية كاملة من التطورات العلمية في روسيا.


 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k

وفيات كورونا باميركا تقترب من 400 ألف

فيروس-كورونا-1

كندا: 119 وفاة و 5166 إصابة جديدة بكورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

تونس: 76 وفاة و 2859 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-9-1583496549

الإمارات: 5 وفيات و3453 إصابة جديدة بكورونا

بلازما كورونا

ألمانيا: 445 وفاة و 13882 إصابة جديدة بكورونا

بدء-إغلاق-عام-جديد-في-لبنان-لمواجهة-كورونا

لبنان: 40 وفاة و 3654 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
sjm-eak-Argentina_77582869

وصول الدفعة الثانية من سبوتنيك V الى الأرجنتين - فيديو

صورة-ميدان-2020-08-13T032824.396

اعتراف أوروبي بدور لقاح سبوتنيك V في وقف الجائحة

0469dba4485f4a30221164b3f252d2a6cef94ec3417c09f13050b4774be4cf87

سيدة في الـ 90.. أول من يتلقى لقاح كورونا في سويسرا

153305540_s

ماليزيا تتفاوض مع روسيا لاستيراد 6.4 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V

106768236-1603972650788-gettyimages-1229031648-porzycki-companie201012_nppmu

موديرنا تحصل على الموافقة لاستخدام لقاحها ضد كورونا في أمريكا للبالغين

c9efaf66-770c-4fc8-a9fa-2e78ddcafe71_1920x1080

الصين تطالب مواطنيها بارتداء الأقنعة بعد التطعيم