الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 11:03 ص

الجزائر تورد شحنات أكسجين إلى تونس

اكسجين


الوكيل الإخباري - تسلمت ولاية القصرين غربي تونس شحنات أكسجين من الشركات الجزائرية وذلك في معبر بوشبكة الحدودي بين البلدين.

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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن والي القصرين عادل المبروك إن عملية توريد الأكسجين للشركات التونسية تمت بعد "تهيئة الفضاء وكل الظروف الملائمة للغرض والتسريع في الاستلام".


وقالت ولاية القصرين، في بيان: "سيتم توزيع مادة الأكسجين على مستشفيات الولايات التونسية المجاورة".


وتفاقمت المخاوف في تونس من تبعات استفحال فيروس كورونا، في ظل الانتشار غير المسبوق للسلالة البريطانية في البلاد وحديث وزير الصحة عن اكتشاف سلالة جديدة وتسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا وعشرات الوفيات بالوباء.


وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 47 وفاة و1004 إصابات بكورونا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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