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الأحد، 19-09-2021 07:35 ص

الجزائر .. 11 وفاة وأكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، السبت، تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 201 ألف و425 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 5 آلاف و681 حالة.


وحسب الوزارة يوجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة، فيما تماثل 177 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.


كما أشارت الوزارة إلى أن 21 ولاية من أصل 58 في الجزائر لم تسجل أي حالات إصابة أو وفيات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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