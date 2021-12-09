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الخميس، 09-12-2021 07:48 ص

الجزائر.. 21 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة بكورونا

الجزائرر


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الجزائرية إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 ولاية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأضافت الوزارة، أمس الأربعاء، أن 22 ولاية سجلت أقل من 10 حالات بكورونا، فيما سجلت 7 ولايات أكثر من 10 حالات.


وفيما يخص حالات الشفاء، يتواجد حاليا 19 مريضا بكورونا على مستوى العناية المركزة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.


وبذلك، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 213484 إصابة، وارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6123.


ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي لمجابهة كورونا.

من جهته، أكد المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، على دخول الجزائر في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مع تزايد ملحوظ في عدد الإصابات، لكن لم تصل البلاد بعد إلى ذروة الموجة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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