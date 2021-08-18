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الأربعاء، 18-08-2021 08:38 م

الجزائر.. 31 وفاة و721 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 721 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 695 إصابة أمس.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 189384، فيما ارتفع ضحايا إلى 4898.

هذا وتماثل 628 مريضا جديدا للشفاء، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 127904. فيما يتواجد 30 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، إلى الحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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