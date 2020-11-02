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الإثنين، 02-11-2020 06:55 ص

15 ألف جندي

الجيش الألماني في مواجهة كورونا

جي
عناصر من الجيش الألماني


الوكيل الإخباري - أكد الجيش الألماني يوم الأحد، عن توفير قرابة 4000 جندي للمساعدة في جهود مكافحة جائحة كورونا في البلاد، وهكذا يكون عدد جنود الجيش المشاركين في مكافحة الوباء قد تضاعف تقريبا في غضون أسبوع.

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وفي مقابلة تلفزيونية، قالت وزير الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، : "نحن نعمل في الوقت الراهن في نصف مكاتب الصحة".


ويتركز دور الجنود في المكاتب الصحية على المساعدة على سبيل المثال في تتبع سلاسل العدوى وفي أخذ المسحات وداخل مراكز الاختبارات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في دور المسنين والرعاية الصحية.


وينتمي هؤلاء الجنود إلى وحدة عمليات "إنجاز المساعدة ضد كورونا" التي تضم ما يصل إلى 15 ألف جندي.


وأضافت أن "من الملاحظ أن الحاجة إلى المساعدة تتزايد فعليا يوما بعد يوم.. وهذه إشارة على مدى كبر هذه الموجة الثانية".


وناشدت كرامب كارنباور الشعب الالتزام بقواعد الإغلاق الجزئي المزمع البدء فيها اعتبارا من الاثنين وحتى نهاية الشهر الجاري.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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