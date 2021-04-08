الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمانة : خصومات على الضرائب وإعفاء من الغرامات

تقليص ساعات الحظر الجزئي ليلاً في رمضان مطلب شعبي

هاجس كورونا والأسطح مجدداً.. مفاجأة عن انتقال الفيروس!

الصحة : ساعة الحظر تؤثر تراكميا على الوضع الوبائي

وفيات الخميس 8/4/2021

أسعار الذهب الخميس 8/4/2021

الصحة : مؤشرات نرصدها يومياً تدل على تحسن الوضع الوبائي

المملكة ترحب بقرار امريكا استئناف تقديم الدعم المالي لـ الأنروا

الارصاد : أجواء مستقرة اليوم في المملكة واستمرار تأثير المرتفع الجوي

بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية

الخميس، 08-04-2021 11:23 ص

الجيش اللبناني يفتتح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

الجيش اللبناني


الوكيل الإخباري - افتتح قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، حملة التلقيح في المؤسسة العسكرية التي انطلقت صباح اليوم الخميس في عدة مراكز صحية عسكرية على كل الأراضي اللبنانية.

اضافة اعلان

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الجيش اللبناني افتتح نحو 21 مركزا في مختلف المناطق اللبنانية لتطعيم العسكريين والمجندين.
وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة "شينخوا " الصينية عن تسلم وزارة الصحة وقيادة الجيش في لبنان هبة من الحكومة الصينية تتضمن دفعتين من لقاح "سينوفارم" فيروس كورونا.


وسلم السفير الصيني في لبنان وانغ كه جيان، الهبة إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن وممثل قائد الجيش اللواء الياس شامية، في احتفال أقيم بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تم خلاله توقيع وثائق الهبة.
وقال السفير وانغ في كلمة خلال حفل التسليم، إن فيروس كورونا عدو مشترك للبشرية، وإن هزيمته مهمة مشتركة أمام بلدان العالم، وليس أمامنا سوى أن نواصل التضامن والتعاون.


وذكر أن الصين قدمت وستقدم مساعدات من اللقاحات إلى 80 دولة نامية و3 منظمات دولية إنطلاقا من إيمانها ببناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية ومجتمع صحة مشتركة للبشرية.


وأشار الى أن "الشعبين الصيني واللبناني يتبادلان الدعم في مواجهة كورونا ويحاربانها"، لافتا إلى أنه "رغم شح عرض اللقاحات الصينية، تقدم الصين دفعتين من اللقاحات إلى الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني.


وأضاف أن "هذا الأمر يعكس الصداقة العميقة بين حكومة الصين وشعبها وجيشها تجاه الشعب والجيش اللبناني، ودعم الجانب الصيني للجانب اللبناني في مكافحة (كوفيد-19)".


وأعرب وانغ عن "الثقة بأن اللقاحات الصينية ستلعب دورا إيجابيا في رفع قدرات لبنان على الوقاية من الجائحة ومكافحتها".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح

وزير الصحة البريطاني يوجه رسالة للبريطانيين بشأن لقاح كورونا

59bbd62e-b0c8-4cee-983c-b5d50b4cce2a_16x9_1200x676

هاجس كورونا والأسطح مجدداً.. مفاجأة عن انتقال الفيروس!

606eacd64c59b74ea46a0f65

رئيس وزراء الهند يتلقى جرعة ثانية من لقاح كورونا

im-205772

الصحة السعودية توجه تحذيرا للمواطنين لمنع تفشي كورونا

606ea8c34c59b769a74e45f3

وفاة أكثر من 3600 عامل صحي أمريكي في العام الأول لكورونا

اعراض اللقاح 2

لماذا يصاب البعض بالأعراض الجانبية النادرة للقاحات كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب

أخبار متعلقة
فحص-كورونا-الاردن

الصحة السعودية: ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة والحرجة المصابة بكورونا

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1

الصحة البريطانية: 4802 إصابة بكورونا

3202118202846282131419

الصحة العالمية: فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا تفوق مخاطره

لقاح-كورونا

الإمارات تقترب من توزيع 7 ملايين جرعة لقاح كورونا

كولومبيا

كولومبيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

عيبنات-كورونا

تواصل ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في إيطاليا