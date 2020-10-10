السبت 10-10-2020
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السبت، 10-10-2020 12:55 م

وفق تصريح الصحة الفلسطينية

الحالة الوبائية في فلسطين تشهد استقراراً نسبياً

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قال الدكتور سامر الأسعد، مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية، إن الحالة الوبائية في فلسطين، تشهد استقراراً نسبياً بين المحافظات، مؤكداً أن أعداد حالات التعافي من فيروس (كورونا) آخذة بالازدياد، أكثر من الحالات النشطة.

وأشار الأسعد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم السبت، إلى أن أعداد الإصابات بالفيروس مرشح للازدياد في فصل الشتاء، كونه بيئة أنسب للفيروس.

المصدر : دنيا الوطن

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