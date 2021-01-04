الحكومة الألمانية: وضع المستشفيات صعب للغاية

الوكيل الإخباري-

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قال ستيفن سايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، إن الوضع في المستشفيات بألمانيا "صعب للغاية" بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 9847 حالة اليوم إلى مليون و775513 حالة.وصرح سايبرت بأنه من الصعب الحصول على صورة دقيقة لوضع "كوفيد-19" في اللحظة الراهنة لاحتمال عدم اكتمال الحالات المسجلة بسبب موسم العطلات.وطالب عدد من الولايات الألمانية الأكثر تضررا بوباء كورونا الحكومة الفدرالية بتمديد قيود الحجر العام للحد من انتشار الفيروس حتى 31 يناير.وكانت السلطات الألمانية فرضت منذ 16 ديسمبر أشد حجر صحي صرامة في تاريخ البلاد.