الحكومة البريطانية: تطعيم الأطفال ضد كورونا سيتقرر خلال أيام في بريطانيا

الوكيل الاخباري - قالت الحكومة البريطانية إن هناك حجة قوية لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، لكن القرار النهائي لايزال في انتظار نصيحة كبار مسؤولي الصحة في بريطانيا.



وقالت هيئة البي بي سي اليوم السبت، إن خبراء اللقاحات رفضوا يوم امس الجمعة إعطاء توصية بالتطعيم الشامل لأن الفوائد الصحية ليست كبيرة، بعد ان طلبت الحكومة من كبار الأطباء لديها بحث الخطة مع أخذ آثار توسيع نطاق التطعيم إلى التلاميذ الأصغر سنا بعين الاعتبار.

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