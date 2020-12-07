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الإثنين، 07-12-2020 07:24 م

الحكومة الفلسطينية تقر إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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وقال اشتية عقب اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوعي في رام الله، اليوم الاثنين، إنه تقرر إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا تاما اعتبارا من مساء يوم الخميس المقبل، من الساعة السابعة مساء ولمدة 7 أيام، تغلق فيها المحال التجارية والخدماتية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة، وأن يكون التعليم في هذه المحافظات عن بُعد.

وأضاف، كما تقرر منع الحركة بين جميع المحافظات الفلسطينية ولمدة 7 أيام، اعتبارا من مساء يوم الخميس المقبل، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية، على ان تعمل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بنظام الطوارئ، ولا يتعدى عدد العاملين في أية مؤسسة أكثر من 30 بالمئة. وأكد اشتية استمرار الإغلاق الليلي في جميع المحافظات لمدة 10 أيام، اعتبارا من هذه الليلة وحتى الخميس الموافق للـــ 17 كانون الثاني المقبل، موضحا أن الصلاة ستكون في البيوت منذ يوم الخميس المقبل ولمدة 7 أيام في جميع الأوقات والمحافظات.


 




 

 


 

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