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السبت، 21-05-2022 11:22 ص

الحكومة القطرية تخفف قيود مكافحة كورونا

قطر


الوكيل الإخباري - بدأت قطر، اليوم السبت، مرحلة جديدة من تخفيف قيود وتدابير مكافحة كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة القطرية عبر موقعها الإلكتروني، أن قرار الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الأربعاء الماضي بإلغاء إلزامية ارتداء المواطنين والمقيمين والزائرين الكمامات في الأماكن العامة المغلقة سيدخل حيز التطبيق الفعلي اعتبارا من اليوم، مستثنية من القرار كل من يتواجد داخل المنشآت الصحية، ومن يستخدم وسائل النقل العام.


ويشمل القرار عدم إلزام الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة العامة.


كما يشمل القرار رفع القيود المفروضة على دخول الأشخاص لجميع الأماكن العامة المغلقة، مع استمرار التحقق من الرمز الأخضر في تطبيق احتراز عند دخول هذه الأماكن، وعدم إلزام الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع الجمهور بارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.


وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن رفع التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا، تأتي في ضوء بقاء أعداد حالات الإصابة بالفيروس منخفضة خلال الأسابيع الأخيرة، عازية ذلك إلى معدلات التطعيم المرتفعة في البلاد والتي بلغت نحو 90 بالمئة.

 

إضافة إلى التعاون المجتمعي الكبير، الذي اسهم بشكل أساسي في إنجاح جهود التصدي للجائحة وعودة معظم جوانب الحياة إلى طبيعتها. وعلى ذات الصعيد، قالت الوزارة إنها ستتوقف اعتباراً من يوم غد الأحد عن النشر اليومي لبيانات كورونا، في مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث ستتحول بدلاً من ذلك إلى نشر ملخص أسبوعي لبيانات الفيروس.

 

بترا

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