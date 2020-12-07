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الإثنين، 07-12-2020 09:35 ص

الحكومة الكندية تنفق 952 مليون دولار يوميا لمكافحة كورونا

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الوكيل الإخباري- تنفق الحكومة الفيدرالية الكندية 952 مليون دولار يوميا في مكافحة جائحة كورونا، وفقا لشبكة سي بي سي نيوز الإخبارية الكندية.

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وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم الاثنين، إن الأرقام التي تم جمعها من مواقع الحكومة الفيدرالية والتقارير المالية للشركات ومكتب مسؤول الميزانية البرلمانية أشارت إلى أن الحكومة الفيدرالية الكندية قدمت 240 مليار دولار من المدفوعات والتحويلات إلى الأفراد والشركات والمنظمات والهيئات الحكومية بين بداية الاغلاق في 13 آذار وحتى 20 تشرين الثاني الماضي.


من جهتها، أعلنت السلطات الصحية الكندية أن البلاد سجلت حتى اليوم الاثنين 415182 إصابة مؤكدة بكورونا تعافى منها 329138 مريضا، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 12665 وفاة منذ بداية الوباء.


 




 

 


 

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