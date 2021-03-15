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الإثنين، 15-03-2021 09:00 م

الحكومة الكويتية تقرّ مشروع قانون تمويل ودعم المتضررين من كورونا

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الوكيل الاخباري - أقر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، مشروع قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وأعلن مجلس الوزراء في تغريدة على "تويتر": "ضمن إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار الوضع الاقتصادي والحد من مخاطر الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الآلية المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا".

 

وأوضح المجلس أنه: "قرر الموافقة على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا ورفعه لسمو نائب الأمير".


وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 1063 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 209 آلاف و523، وتسجيل 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 1172.

 

سبوتنيك

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