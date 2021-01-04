الحكومة اللبنانية تقرر الاغلاق العام لغاية الأول من شباط المقبل

الوكيل الاخباري -

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قررت حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، عقب اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بملف جائحة كورونا، اليوم الاثنين، إعلان حالة الاغلاق العام في البلاد اعتبارا من يوم الخميس 7 كانون الثاني الحالي، ولغاية الأول من شهر شباط المقبل.و أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن في تصريح صحفي عقب الاجتماع "أن قرار الاغلاق العام اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، من صباح الخميس 7 كانون الثاني حتى صباح الأول من شباط المقبل"، مشيرا الى أن التحدي الوبائي بات يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة".