الحكومة اللبنانية تقرر الاغلاق العام لغاية الأول من شباط المقبل

الوكيل الاخباري -
قررت حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، عقب اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بملف جائحة كورونا، اليوم الاثنين، إعلان حالة الاغلاق العام في البلاد اعتبارا من يوم الخميس 7 كانون الثاني الحالي، ولغاية الأول من شهر شباط المقبل.اضافة اعلان
و أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن في تصريح صحفي عقب الاجتماع "أن قرار الاغلاق العام اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، من صباح الخميس 7 كانون الثاني حتى صباح الأول من شباط المقبل"، مشيرا الى أن التحدي الوبائي بات يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة".