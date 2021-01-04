الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة اللبنانية تقرر الاغلاق العام لغاية الأول من شباط المقبل

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الإثنين، 04-01-2021 08:39 م

الحكومة اللبنانية تقرر الاغلاق العام لغاية الأول من شباط المقبل

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الوكيل الاخباري - قررت حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، عقب اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بملف جائحة كورونا، اليوم الاثنين، إعلان حالة الاغلاق العام في البلاد اعتبارا من يوم الخميس 7 كانون الثاني الحالي، ولغاية الأول من شهر شباط المقبل.
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و أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن في تصريح صحفي عقب الاجتماع "أن قرار الاغلاق العام اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، من صباح الخميس 7 كانون الثاني حتى صباح الأول من شباط المقبل"، مشيرا الى أن التحدي الوبائي بات يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة".

 




 

 


 

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