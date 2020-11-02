الحكومة المصرية تحذر المواطنين بشأن فيروس كورونا

الوكيل الاخباري- ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء.



وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية، وأشار إلى "التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين".

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وفي الوقت نفسه، حذر مدبولي من أنه "في حال عدم الالتزام سنضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقامتها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعيّ"، مشيرا إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخراً، "وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصاديا".



المصدر: روسيا اليوم



