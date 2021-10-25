الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 11:20 ص

الحياة الطبيعية تعود مجددا إلى الكويت بعد 20 شهرا من قيود كورونا

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الوكيل الاخباري - عادت الحياة إلى الكويت مجددا، مع إعادة تشغيل المطار بالطاقة الاستيعابية الكاملة وعودة المقاهي والمطاعم والشواطئ لاستقبال روادها، بعد إغلاقات وإجراءات احترازية قيدت مختلف نواحي الحياة دامت عاما و8 أشهر على خلفية تفشي وباء كورونا.

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وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، مساء الأحد، إن البلاد دخلت المرحلة الخامسة من خطوة عودة الحياة، في ظل الإعلان عن عودة العديد من الأنشطة والمجالات.

وبخلاف إعادة تشغيل مطار الكويت الدولي بكامل طاقته، بدأت قاعات المناسبات والأعراس بتلقي الحجوزات مجددا، وعادت الدواوين لتستقبل روادها مرة أخرى بعد طول غياب.


ودبت الحياة مجددا، في الشواطئ والحدائق والمرافق الترفيهية التي شهدت حضورا كبيرا من قبل الزوار والمرتادين، وفق ما رصدته الصحيفة.


وعاودت المقاهي والمطاعم استقبال الزبائن في محتلف أنحاء الكويت، وسط حالة من الفرحة العامة بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد عزلة فرضتها الجائحة.


وفي ظل حملة تطعيم واسعة شهدتها البلاد، تراجعت معدلات الإصابة والوفيات في الكويت جراء فيروس كورونا.


ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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