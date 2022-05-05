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الخميس، 05-05-2022 07:27 ص

الخارجية الأميركية: إصابة الوزير بلينكن بكوفيد-19

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، إن الفحص أثبت إصابة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بفيروس كورونا، مضيفة أنه لم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة.

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن، الذي حصل على تطعيم كامل مضاد لكوفيد-19 وكذلك جرعة معززة، لم يرى الرئيس جو بايدن شخصيا منذ عدة أيام، وبالتالي لا يعتبر بايدن مخالطا.

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وقال البيان "سيعزل الوزير نفسه في المنزل ويمارس عمله عبر الإنترنت. إنه يتطلع إلى العودة إلى الوزارة واستئناف مهامه كاملة وسفره في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما أفادت رويترز.


وأضاف أن فحوص بلينكن كانت سلبية يوم الثلاثاء، لكنها أصبحت إيجابية في وقت مبكر من الأربعاء.


وحضر بلينكن حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض بواشنطن في مطلع الأسبوع، وهو تجمع ضخم يحضره الآلاف بينهم شخصيات بارزة في السياسة والإعلام.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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