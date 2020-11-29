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الأحد، 29-11-2020 08:42 ص

وضع وبائي مستقر

الدكتور أبو هلالة : المصابون من كبار السن ناقلون لكورونا لمدة طويلة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد الاستاذ المشارك ، واستشاري الطب الوقائي والوبائيات الدكتور منير أبو هلالة، ، إن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص مناعة، يفرزون الفيروسات لفترة أطول.

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وأوضح أبو هلالة، في تصريحات صحافية، أن هذه الفئة تبقى ناقلة للعدوى عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لمدة قد تصل إلى شهر.

 

ودعا المصابين بالفيروس ومن تظهر عليهم أعراض مثل السعال، ارتفاع على درجات الحرارة، ضيق التنفس، ألم في الصدر، إلى التواصل مع الجهات الصحية.


وأضاف أبو هلالة أن السعال المستمر "الجاف أو المصاحب لمادة لزجة" من أعراض الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن المصابين الذين يظهر عليهم عرض السعال المصاحب للمادة اللزجة تصل نسبتهم إلى 30%.


أما مخالطو المصابين من الدرجة الأولى، فقال أبو هلالة إن عليهم عزل أنفسهم ، موضحا أن نتائج الفحوص قد تكون سلبية، رغم إصابتهم؛ بسبب فترة حضانة الفيروس وهي من يومين إلى 14 يوما.


وقال أبو هلالة إن "الوضع الوبائي مستقر ونطمح إلى انخفاض أعداد الإصابة بشكل عام، خصوصا إدخالات المستشفى وحالات الوفاة".


وأضاف أن أثر الالتزام بالكمامات بدأ بالظهور، داعيا إلى الاستمرار بارتدائها من قبل الأشخاص، والتشديد عليها من قبل الحكومة.
وبشأن لقاحات كوفيد-19 قال أبو هلالة إن نسبة فعاليتها تختلف من لقاح إلى آخر.

ولفت ، أن مأمونية اللقاحات ستتابع حول العالم، وحال ظهور مضاعفات سيتم متابعتها، ويمكن حينها سحب المطعوم وإعادة دراسته.

 

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