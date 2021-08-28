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السبت، 28-08-2021 08:14 ص

الدنمارك ترفع قيود كورونا اعتبارا من سبتمبر

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الدنماركية أنها قررت إلغاء القيود المفروضة في البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، اعتبارا من الـ10 من سبتمبر المقبل.

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وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيكي في بيان أصدره الجمعة: "الوباء تحت السيطرة، ولدينا مؤشرات قياسية للتلقيح".


وأوضح أن الدنمارك تتميز بإحدى أعلى نسب التطعيم ضد فيروس كورونا حيث تم تلقيح 80% من السكان فوق عمر 12 عاما بالكامل، ولهذا السبب قررت الحكومة في البلاد وقف تصنيف "كوفيد-19" "مرضا يمثل خطرا حيويا على المجتمع".
وسجلت الدنمارك 342474 إصابة بالفيروس بينها 2573 حالة وفاة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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