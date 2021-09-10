الدنمارك ترفع كافة قيود كورونا

الوكيل الإخباري - طوت الدنمارك اليوم الجمعة بالكامل صفحة القيود الهادفة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا، واعتبارا من منتصف الليل، لم تعد حكومة البلاد تصنف كوفيد-19 "مرضا خطيرا من الناحية الاجتماعية".



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ومكنت معدلات التطعيم المرتفعة الدنمارك من أن تصبح بين أولى دول الاتحاد الأوروبي التي ترفع جميع القيود



كما لم تواجه الدنمارك صعوبات في إقناع سكانها بتلقي اللقاح. ونتيجة ذلك، أصبح 73% من السكان البالغ عددهم 5,8 ملايين، ملقحين بالكامل ضد كوفيد، و96% من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما أيضا.



وتعتبر السلطات الدنماركية أن الوباء بات تحت السيطرة، مع تسجيل البلاد 500 إصابة جديدة في اليوم ومعدّل انتقال العدوى 0,7.

مع ذلك، لا يزال وضع كمامات الوجه أو الواقي البلاستيكي إلزاميا في المطارات وينصح الناس بارتداءه عند زيارة الطبيب أو مراكز الاختبار أو المستشفيات، ولا يزال التفشي يعتبر "مرضا خطيرا عاديا".



وتعتزم الدنمارك متابعة عن كثب لعدد المصابين في المستشفيات ويبلغ في الوقت الحالي بالكاد 130، وإجراء تسلسل دقيق للفحوص لضبط تفشي الفيروس. وتُقدّم جرعة ثالثة معزّزة من اللقاحات المضادة لكوفيد للأشخاص الأكثر ضعفاً اعتباراً من الخميس.



ويتطلب الدخول إلى الأراضي الدنماركية تقديم جواز صحي و/أو فحص نتيجته سلبية كما أن وضع الكمامات لا يزال إجباريا في المطارات.



وأكد وزير الصحة في البلاد ماغنوس هيونيك أواخر أغسطس، أن الحكومة الدنماكية "لن تتردد بالتصرف سريعا في حال هدد الوباء مجددا الوظائف الأساسية للمجتمع".

المصدر : روسيا اليوم

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